Разкри се пореден участник в "Маскираният певец"

© Рок фурията Милена Славова се оказа под маската на Книгата в шоуто "Маскираният певец". Първи я позна Азис, но докато панелистите гадаеха коя е гранд дамата под черното расо и с разтворена книга на глава, изведнъж Владо Пенев се изцепи, че това е Петя Буюклиева. Причината - уликата, че често сменяла прическите. Зуека избухна в смях като чу предположението му, но финално истината се оказа друга.



Милена изпълни финално Nothing Compares To You на Шиниъд О'Конър, с която вокално издаде до голяма степен коя е. Тя отпадна в трибой с Мозъкът и Палячи, за когото феновете и част от детективите са на мнение, че е Люси Дяковска. "Аз съм родена в другия край на "Лозенец", при басейна "Спартак" и това беше края на София тогава. Нашият блок беше последен. Сега, където е НДК, беше краят на цивилизацията. Имаше гори и храсталаци. Диво беше. Минаваше влак, който зареждаше зеленчуковата борса и идваше отвреме-навреме. Играехме по релсите. С прашки също, аз си я направих сама. Биехме мухи с прашката, играехме футбол", заяви Милена по време на лайва миналата вечер.