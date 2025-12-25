Разкриха кой ще е водещ на новия сезон на "Ергенът"
© бТВ
Актьорът и инфлуенсър, който е и дипломиран лекар, ще съчетае работата с времето за семейството – с него ще пътуват и съпругата му Теа Минкова, и дъщеря им Амая.
"Ще работя и ще сме заедно, за да има време за всичко“, споделя Наум, който успява да балансира професионалните си ангажименти и личния живот с лекота.
Снимките на шоуто ще продължат два месеца, като екзотичната дестинация Шри Ланка ще се превърне в сцена на емоции, интриги и неочаквани обрати.
И това не е всичко – новият сезон ще предложи пълна промяна във формата: вместо един ерген, зрителите ще видят цели трима, а дамите ще се борят не за едно, а за три сърца!
Следващият сезон на "Ергенът“ ще бъде под шапката на продуцента Нико Николов, докато настоящият е дело на Радо Тушев, познат като един от пионерите зад "Биг Брадър“ у нас, пишат от Блиц.
Очаква се шоуто да се излъчи през пролетта на 2024, а комбинацията от нов водещ, тройна любовна интрига и екзотична локация гарантира интерес и високи рейтинги.
Още по темата
/
Красимир след "Ергенът: Разбрах, че там няма да срещна любовта, затова го ударих на секс туризъм!
17:06
Още от категорията
/
Човек попита в мрежата "Ще може ли с българското евро да се пазарува в Гърция?" – попиляха го от коментари
24.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Търсят 5-ма милионери, не са си взели печалбите
17:25 / 24.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: 2026 година бележи началото на мощна г...
15:14 / 24.12.2025
Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ...
15:15 / 24.12.2025
Един необикновен 24 декември: Варненците Стефка и Петър се потопи...
12:54 / 24.12.2025
Актрисата Мария Статулова каза коя е любимата й дума
12:56 / 24.12.2025
Човек попита в мрежата "Ще може ли с българското евро да се пазар...
15:50 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.