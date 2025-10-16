Холивудската звезда Даян Кийтън е починала от пневмония. Актрисата ни напусна на 11 октомври на 79-годишна възраст. Семейството ѝ разкри причината за смъртта ѝ в изявление, в което благодари на феновете за "изключителните“ им послания на подкрепа."Семейство Кийтън е много благодарно за изключителните послания на любов и подкрепа, които получиха през последните няколко дни от името на своята любима Даян, която почина от пневмония на 11 октомври“, заяви семейството на Даян пред списание People.Семейството предложи на тези, които искат да почетат звездата от "Кръстникът“, да направят дарение за една от любимите ѝ каузи. "Тя обичаше животните и беше непоколебима в подкрепата си за бездомните, така че всяко дарение в нейна памет за местна хранителна банка или приют за животни би било прекрасен и много ценен начин да ѝ се отдаде почит“, казаха близките.По-рано беше съобщено, че здравето на Даян се е влошило внезапно преди смъртта ѝ."Здравословното ѝ състояние се влоши изведнъж, което беше съкрушително за всички, които я обичаха. Беше толкова неочаквано, особено за човек с такава сила и дух. През последните си месеци тя беше заобиколена само от най-близките си роднини, които предпочетоха да запазят нещата в тайна. Дори дългогодишните ѝ приятели не бяха напълно наясно с това, което се случва“, сподели неин близък пред People, цитиран от NOVA.