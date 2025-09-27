ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Разсеяха мита, че спането на лявата страна на тялото оказва негативно влияние
Според теорията, това е така, защото там се намира сърцето.
Един от най-известните лекари в Русия и тв водещ Александър Мясников разкри истината за спането на лявата страна.
"На която страна ви е удобно, на тази спете. Аз спя на лявата", споделя лекарят.
Реалната опасност са други фактори, обясни Мясников. Например, висок холестерол, наднормено тегло, липса на сън и лоши навици.
В допълнение, лекарят разсея друг общ мит, според който при съмнение за инфаркт е необходимо да се кашля силно, пише zdrave.to.
Според Мясников първото нещо, което трябва да направите, ако подозирате инфаркт, е да се обадите на линейка.
Лекарят препоръчва пациентът да се положи в легнало положение, като му се осигури свободен достъп до кислород. Също така е добре да му се даде препарат, който разрежда кръвта.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Гърците въвеждат нещо, което би било от полза и у нас
09:14 / 27.09.2025
Пиленцата от Монако опитаха да се изфукат, но май не им се получи...
23:08 / 26.09.2025
Честито! Любимци на малки и големи от Бургас в очакване на второ ...
22:39 / 26.09.2025
Популярна водеща се завръща на екран
22:34 / 26.09.2025
Откриха сериозни нарушения в "Ергенът: Любов в рая"
22:38 / 26.09.2025
Русокоса красавица е гаджето на Давид от "Биг брадър"
20:53 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
Гала имитира Ралица Паскалева
11:24 / 25.09.2025
Стана ясно кой е загиналият в катастрофата в Слънчев бряг мотоциклетист
16:36 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета