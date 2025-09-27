Разсеяха мита, че спането на лявата страна на тялото оказва негативно влияние

© В медицинските среди съществува твърдение, че спането на лявата страна на тялото ви оказва негативно влияние.



Според теорията, това е така, защото там се намира сърцето.



Един от най-известните лекари в Русия и тв водещ Александър Мясников разкри истината за спането на лявата страна.



"На която страна ви е удобно, на тази спете. Аз спя на лявата", споделя лекарят.



Реалната опасност са други фактори, обясни Мясников. Например, висок холестерол, наднормено тегло, липса на сън и лоши навици.



В допълнение, лекарят разсея друг общ мит, според който при съмнение за инфаркт е необходимо да се кашля силно, пише zdrave.to.



Според Мясников първото нещо, което трябва да направите, ако подозирате инфаркт, е да се обадите на линейка.



Лекарят препоръчва пациентът да се положи в легнало положение, като му се осигури свободен достъп до кислород. Също така е добре да му се даде препарат, който разрежда кръвта.