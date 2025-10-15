Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас са пред развод, след като актрисата реши да преоткрие кариерата си, вместо да стои вкъщи с доста по-възрастния си съпруг.Според Radar Online може да разкрие, че оставя по-възрастния съпруг Майкъл Дъглас да се разхожда само из дома.Източници твърдят, че 81-годишният актьор, която сега е предимно пенсионер, се е паникьосал, тъй като съпругата му, не иска да си стои вкъщи с него, а да работи усърдно.Според източници, 56-годишната Джоунс "има много начинания в момента и няма намерение да се откаже от кариерата си".Вътрешният човек добавя, че Дъглас "всъщност не е замесен в това, което прави жена му и му е трудно, защото той само седи вкъщи, живеейки живота на старец. Той не би очаквал тя да зареже всичко и да седне до него, но го боли, че съпругата му прибира развълнувана, докато той не прави нищо.