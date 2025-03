Разводът на Дженифър Лопес и Бен Афлек се отразява много зле на другата Дженифър

© Партньорът на Дженифър Гарнър, Джон Милър, има проблем по отношение на връзката й с Бен Афлек, като запознати твърдят, че той избягва да говори за актьора, когато това е възможно.



52-годишната Гарнър бе приела ролята на "брачен съветник" на бившия си съпруг и Дженифър Лопес, след шокиращата им раздяла миналата година, като според техни приятели се страхуваха, че тя е била принудена да "играе посредник" между тях.



Ролята не се хареса на 47-годишния Милър, който разбира, че двойката има деца, но не обичал да я "дели" с бившия й съпруг.



"Джон се опитва да се справи с връзката на Бен и Джен, като предимно мълчи, но е много трудно да се направи това", каза източник ексклузивно пред DailyMail.com.



"Той знае, че Бен трябва да бъде наоколо като баща и е наясно с това, но иска да бъде мъжът във връзката. Джон говори за Бен, само когато Джен говори за Бен или когато децата им говорят за него. Той не го споменава без повод."



Изпълнителният директор на "Кали Груп", за когото се твърди, че е започнал да се среща с Гарнър през 2018 г., уважава Афлек, но се казва, че се бори с динамиката между Джен и актьора.



DailyMail.com преди време съобщи, че Милър, който има две деца в тийнейджърска възраст от бившата си съпруга и цигуларка Каролайн Кембъл, е казал на Гарнър, че не е нейна отговорност да помага на Лопес и Афлек да оправят брака си.



"Грижа го е за Бен и съчувства на това, което преживява с Дженифър, но това не означава, че Джен трябва да е тази, която трябва да разреши проблемите на бившия си съпруг", каза вътрешен човек през юни, само два месеца преди отчуждените съпрузи да подадат молба за развод. "Това няма смисъл за никого."



Притесненията на Милър относно Афлек несъмнено се засилиха миналата седмица, когато беше съобщено, че Афлек е готов да "зареже всичко", ако Гарнър се нуждае от подкрепата му.



"За Бен Джен е супержена", каза вътрешен човек. "Тя го е спасявала много пъти и няма нищо на света, което той не би направил за нея. Той ще изостави всичко, за да се увери, че тя е добре."



Съобщава се, че Гарнър е била призовавана от приятели да се "отпусне" и да се съсредоточи върху собственото си благополучие след месеци на подкрепа на бившия си съпруг, жонглиране като майка, доброволчество след опустошителните горски пожари, и заснемането на втория сезон на нейния трилър "The Last Thing He Told Me".



Гарнър продължава да оказва голяма подкрепа на Афлек в битките му с алкохолизма, откакто се разведоха през 2018 г. Двамата са родители на Вайълет, на 18 г., Фин, на 15 г. (преди известна като Серафина) и Самуел, на 12 г.



Твърди се, че след раздялата му с Лопес Гарнър "го следи" поради опасения, че стресът от раздялата може да го накара да започне да пие отново, пише dir.bg.