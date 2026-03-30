Рецептите на баба: Вкусен домашен козунак с ракия
Необходими продукти:
Брашно: 1 кг (пресято)
Яйца: 5 броя
Захар: 350 г
Прясно мляко: 200 г
Мазнина: 300 мл смес от олио и масло
Мая: 1 пакетче суха мая
Аромати: 3 пакетчета ванилия и настъргана кора от 1 лимон
Тайната съставка: 1 чаена лъжичка ракия
Начин на приготвяне:
Първо активирайте маята, като я смесите със 100 мл топла вода, една лъжица захар и една лъжица брашно. Оставете я да шупне добре. Разбийте с миксер яйцата, захарта, ванилията, млякото и олиото. Изсипете сместа и втасалата мая в тавата с пресятото брашно. Месете енергично около 10 минути.
Покрийте тестото и го оставете на топло за около час, докато удвои обема си. След втасването премесете отново, като добавите ракията и лимоновата кора. Разделете тестото на три равни части, разтеглете ги на дълги фитили (около метър) и ги оплетете на красива плитка. Поставете козунака в кръгла тава, намажете го с жълтък, разбит с малко олио, и поръсвате обилно със захар.
Ключът към успеха при тази рецепта е търпението – оставете козунака да втаса повторно в тавата, докато утрои обема си. Печенето става в предварително загрята на 140°C фурна за около 20 минути. Резултатът е ароматен, мек и автентичен домашен козунак, който ще бъде звездата на вашия празник.
