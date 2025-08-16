Новини
Редовната консумация на тиквено семе намалява високото кръвно и подобрява нивата на холестерола
Автор: ИА Фокус 17:43
©
Ползи от консумацията на тиквени семки и начини за добавянето им към ежедневната диета:

Полезни за сърцето

Добавянето им към редовната диета може да помогне за подобряване на здравето на сърцето ви. Според проучване, публикувано в Journal of Medicinal Food, е установено, че редовната консумация на масло от тиквено семе намалява високото кръвно налягане и подобрява добрите нива на HDL холестерола при жени в постменопауза. Това показва как тиквените семки могат да поддържат здравето на сърцето и метаболитното благополучие, когато се включват редовно в диетата.

Повишаване на имунитета

Яденето на тиквени семки ежедневно може естествено да помогне за подобряване на цялостното здраве и благополучие. Това е така, защото тези семена са с високо съдържание на магнезий, който помага за регулиране на кръвното налягане и поддържа здрави кости. Съдържанието на цинк повишава имунитета и помага за подобряване на здравето на кожата и косата. Антиоксидантите в тези семена се борят със свободните радикали и намаляват възпалението, намалявайки риска от хронични заболявания.

Полезен за сън и стрес

Тези семена също са богати на триптофан, който помага за по-добър сън и подобрява настроението по естествен начин. Те помагат за намаляване на стреса и могат да балансират хормоните, особено при жени по време на ПМС или менопаузата. Техните здравословни мазнини и фибри също подпомагат храносмилането и управлението на теглото.

Начини за добавяне на тиквени семки към диетата

Печена закуска

Изсушете печените тиквени семки с малко сол, масала или черен пипер. Можете да ги дъвчете вечер или да смесите с бадеми, стафиди, фъстъци, за да създадете домашна смес за пътеки, пише timesofindia.indiatimes.com.

Салати

Залейте вашите салати, извара и плодови купички с печени или сурови тиквени семки. 

Лютеница

Добавете лъжица тиквени семки, докато правите лютеница (като кориандър или кокосово лютеница) за допълнителна кремообразност и протеин.








