Юбилейният десети сезон на риалити формата "Фермата“ се завръща в ефира на bTV с безпрецедентна за историята на предаването награда. Победителите, които за първи път ще бъдат двойка, ще си тръгнат със сумата от 75 000 евро (близо 150 000 лева). Това е значително увеличение спрямо досегашните 100 000 лева, които бяха фиксиран награден фонд през последните 9 издания.

Новият сезон ще премине под мотото "Кръвта вода не става“, като в него участниците ще влизат по двойки с роднинска връзка. Най-обсъжданата промяна обаче е свързана с водещите. Очаква се Иван и Андрей да отстъпят местата си на популярно артистично семейство, информира Plovdiv24.bg. Сред основните фаворити са:

- Краси Радков и Станислава Ганчева – сочени за най-вероятни наследници, тъй като нямат пречки с работните графици;

- Александър Сано и Нели Атанасова – двойка, при която липсва проблемът с малките деца, което ги прави удобни за дългия снимачен процес;

- Катето Евро и Александър Кадиев – тяхната силна роднинска връзка и чувство за хумор биха паснали идеално на новата концепция.

Обсъждани са още Владимир Зомбори и Весела Бабинова, както и Христо Пъдев и Цветина Петрова, но техните професионални ангажименти в театъра и грижите за малки деца на този етап правят участието им под въпрос.