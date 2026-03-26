Един от най-вълнуващите и мащабни епизоди в историята на "Бригада Нов дом“ предстои този петък от 20:00 ч. по bTV, информира. Мария и нейният екип от професионалисти ще се изправят пред рекордно предизвикателство, за да превърнат занемарен общински етаж в истински дом за 15 младежи с увреждания от социалното предприятие "Градина Вдъхновение“.В центъра на историята е Милена – майка на дете с увреждане, която превръща личната си битка в кауза за десетки други семейства. В нейната градина в Божурище младежи със специфични нужди намират не просто препитание, отглеждайки плодове и зеленчуци, а достойнство и вяра в собствените си възможности.Голямата трудност пред организацията до момента беше липсата на подходяща база за нощувка на младежите, които пътуват ежедневно между София и Божурище. Предоставеният от общината етаж тънеше в разруха – студен и негоден за живеене, докато не се намесиха майсторите на Караджов.Този ремонт поставя няколко абсолютни рекорда за предаването:Най-много помагачи, включвали се някога в кауза на предаването, включително актьорите Филип Буков, Стоян Дойчев, Деян Ангелов и Анатоли Лазаров. В работата рамо до рамо с майсторите се включиха дори децата на екипа на "Бригада Нов дом“.Само за 5 дни майсторите трябва да се справят с изключително сложна задача, тъй като изисква пълно преустройство на пространство с различно предназначение в топъл и сигурен дом, съобразен със специфичните нужди на обитателите му.