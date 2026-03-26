Ремонт в "Бригада нов дом" поставя няколко абсолютни рекорда за предаването
В центъра на историята е Милена – майка на дете с увреждане, която превръща личната си битка в кауза за десетки други семейства. В нейната градина в Божурище младежи със специфични нужди намират не просто препитание, отглеждайки плодове и зеленчуци, а достойнство и вяра в собствените си възможности.
Голямата трудност пред организацията до момента беше липсата на подходяща база за нощувка на младежите, които пътуват ежедневно между София и Божурище. Предоставеният от общината етаж тънеше в разруха – студен и негоден за живеене, докато не се намесиха майсторите на Караджов.
Този ремонт поставя няколко абсолютни рекорда за предаването:
Най-много помагачи, включвали се някога в кауза на предаването, включително актьорите Филип Буков, Стоян Дойчев, Деян Ангелов и Анатоли Лазаров. В работата рамо до рамо с майсторите се включиха дори децата на екипа на "Бригада Нов дом“.
Само за 5 дни майсторите трябва да се справят с изключително сложна задача, тъй като изисква пълно преустройство на пространство с различно предназначение в топъл и сигурен дом, съобразен със специфичните нужди на обитателите му.
