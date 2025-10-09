ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
От думите ѝ става ясно, че някои или нещо е провалило дълго готвен и чакан концерт. Загадката остава, тъй като не е ясно какво точно е станало, но почитателите ѝ няма да могат да я видят. Ето какво написа певицата от близкото минало:
Скъпи приятели, налага се да споделя с огромно съжаление и разочарование, че концерт на 11.11.2025г. в Зала 1 на НДК няма да има, поради независещи от мен причини.
Извинявам се на всички, които вече имат билети, както и на тези, които тепърва щяха да си закупят.
Благодаря за разбирането и подкрепата, която винаги съм получавала от Вас, но аз нямам вина, че този дългоочакван концерт няма да се състои!
Имам уверението на организатора, че сумите за закупените билети ще се възстановяват от 15.10.2025г. до 15.11.2025г.
Прави впечатление, че негативните коментари преобладаваха и почти всички предполагаха "мижав" интерес.
-Независещи от мен причини", тоест скандално нисък интерес... два пъти го отменя, пак не успяха да се съберат достатъчно хора в зала с не толкова голям капацитет.
-Крайно време е Рени да слезе на земята и да потуши неадекватно високото си самочувствие. Да, имаЛА е успехи преди 20 години, и то по-скоро в Сърбия, но към днешна дата лежи на стари лаври, новите й проекти не са по никакъв начин конкурентоспособни.
-Много е лошо, когато човек няма реална представа за себе си и възможностите си.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1336
|предишна страница [ 1/223 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ралица Паскалева издаде победителя в "Игри на волята"!
20:39 / 09.10.2025
Астролог предсказал черна дата на Сашка Васева
16:49 / 09.10.2025
Експерти: Пептидите помагат да се предотврати отпускането на кожа...
16:51 / 09.10.2025
Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
16:25 / 09.10.2025
Венета не била болна?
15:47 / 09.10.2025
Старата любов ръжда не ражда
15:58 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:40 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета