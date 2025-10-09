Новини
Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
Автор: Екип Burgas24.bg 23:00Коментари (0)108
© Фейсбук
Поп фолк изпълнителката Рени излезе с официално изявление относно предстоящ неин концерт, видя Plovdiv24.bg.

От думите ѝ става ясно, че някои или нещо е провалило дълго готвен и чакан концерт. Загадката остава, тъй като не е ясно какво точно е станало, но почитателите ѝ няма да могат да я видят. Ето какво написа певицата от близкото минало:

Скъпи приятели, налага се да споделя с огромно съжаление и разочарование, че концерт на 11.11.2025г. в Зала 1 на НДК няма да има, поради независещи от мен причини.

Извинявам се на всички, които вече имат билети, както и на тези, които тепърва щяха да си закупят.

Благодаря за разбирането и подкрепата, която винаги съм получавала от Вас, но аз нямам вина, че този дългоочакван концерт няма да се състои!

Имам уверението на организатора, че сумите за закупените билети ще се възстановяват от 15.10.2025г. до 15.11.2025г.

Прави впечатление, че негативните коментари преобладаваха и почти всички предполагаха "мижав" интерес.

-Независещи от мен причини", тоест скандално нисък интерес... два пъти го отменя, пак не успяха да се съберат достатъчно хора в зала с не толкова голям капацитет.

-Крайно време е Рени да слезе на земята и да потуши неадекватно високото си самочувствие. Да, имаЛА е успехи преди 20 години, и то по-скоро в Сърбия, но към днешна дата лежи на стари лаври, новите й проекти не са по никакъв начин конкурентоспособни.

-Много е лошо, когато човек няма реална представа за себе си и възможностите си.



