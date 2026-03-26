Режисьорът на "Капките" Кирил Киров - Кико: Трябва да променим шоуто
©
Кирил Киров признава, че личният му живот често е оставал на заден план заради пълната му отдаденост на работата. Въпреки притесненията около настоящия 14-и сезон на "Капките“ – "Сезонът Слънце“, режисьорът гледа смело напред към иновации в предаването.
Кико сподели идеята форматът да се отвори за кастинги към непопулярни лица, излизайки от рамката само на известните личности. Продуцентът разкри, че работи със специалисти и психолози от над 20 години. "Ако не обичаш себе си, трудно можеш да обичаш другите“, категоричен е той.
Режисьорът критикува страха от чуждото мнение и културата на "swipe-ване“ (бързата замяна) на хора в съвременните отношения.
Кико не подмина и темата за политиката, като призна, че е получавал покани за участие в политически проекти. Той обаче е отказал с мотивите, че в тази среда е почти невъзможно човек да запази "чистото“ си име.
В личен план режисьорът споделя, че днес до него има жена, но признава грешките си от миналото, когато работата е била негов единствен приоритет. Извън светлината на прожекторите той намира спокойствие в готвенето и по-отговорното шофиране.
/
/
26.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.