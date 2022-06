Режисьорът на "Казино Роял" Мартин Кембъл е специален гост на фестивала "Свети Влас Филм Фест"

© Режисьорът на култовия филм от поредицата за Джеймс Бонд - "Казино Роял“- Мартин Кембъл пристига в Свети Влас за първото издание на кинофестивала "Свети Влас Филм Фест“.



Фестивалът ще се проведе от 30 юни до 2 юли 2022 г. с подкрепата на Кметство Свети Влас. Феновете на жанровото екшън кино ще се насладят на тридневен филмов маратон, изпълнен с много адреналин. Селектираните девет филма са сред най-горещите екшън заглавия за 2022 г. Те бяха избрани от Селекционна комисия с председател Мариан Вълев и в състав - проф. Нина Алтъпармакова, Тони Добринска и Антон Бакарски.



Тежката задача да оценят и изберат победителите в отделните категории, се пада на звездното жури с председател кинокритикът и доктор по киноизкуство Деян Статулов. Професионалният екип се допълва от носителката на ИКАР, актрисата Лилия Маравиля, режисьорът и продуцент Димитър Гочев, сценаристката Ваня Николова и проф. Коста Костов, професор по белодробни болести, член на Съюза на българските писатели и киноман.



"Всяка година амфитеатърът дава пространство за изява на много творци и предлага на гостите на града истински стойностни преживявания. Кинофестивалът е едно от най-вълнуващите събития в тазгодишния културен календар и съм горд, че градът ни се превръща в трамплин за обмен на таланти и нови идеи“, коментира кметът на Свети Влас Иван Николов.



Откриващата вечер на фестивала стартира от 21:00 ч. в амфитеатър "Арена“ с касовия филм "Джурасик свят: Господство“ (Jurassic World Dominion) на режисьора Колин Тревъроу. Началото е поставено и с дневните прожекции на закрито на "355“ (The 355) и "Ченгета на промоция“ (CopShop).



Спектърът от хитови ленти продължава с "Доктор Стрейндж в мултивселената на лудостта“ (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), "Човек на гнева“



(Wrath of Man) и най-чаканото продължение на "Топ Гън: Маверик“ (Top Gun: Maverick). Другите заглавия, включени в конкурсната програма, са "Дюн“ (Dune) и "Смъртта може да почака“ (No Time To Die).



Специален гост на финалната вечер ще е легендарният холивудски режисьор Мартин Кембъл. В негова чест ще бъде излъчена емблематичната му лента "Казино Роял“.



Филмът е извън конкурсната програма, но е определян от кинокритиката и журито като съвършен пример в критериите за оценка на екшън кино.



В рамките на фестивала ще има много съпътстващи събития, едно от които е тематично шоу на яхтеното пристанище в Свети Влас, в което петима талантливи български певци с помощта на грим, костюми и музикален талант, ще представят 5 саундрака от незабравими филми. Гост ще бъдат музикантите от АКАГА, а водещ – актьорът, легенда и шоумен Георги Низамов. Партито съвпада и с July Morning, така че кино феновете ще посрещнат изгрева в Свети Влас не само с най-популярната филмова музика, но и под звуците на емблематичното парче на "Uriah Heep“ от 1971 г.



"Свети Влас Филм Фест“ се организира от "Диневи Груп“ с подкрепата на Кметство Свети Влас и в партньорство с "Ню Бояна Филм Студиос“.