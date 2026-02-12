Риалити звезда легна под ножа
Певицата споделя откровено, че след две раждания и периоди на кърмене е почувствала нуждата да върне самочувствието си чрез операция за поставяне на силиконови импланти и повдигане на гърдите.
Операцията е извършена в реномирана клиника в Турция, а Кристина побърза да успокои последователите си в социалните мрежи по-малко от 24 часа след излизането от упойка. До нея е и половинката й Артьом Анатолиевич-Арти.
"Естествено има болка“, признава тя в историята в своя Instagram профил, но допълва, че вече е на крака и се разхожда, макар и само до кафенето пред болницата.
Припомняме, че певицата и нейният партньор – инфлуенсърът Артьом Анатолиевич-Арти, се познават от години, но романтичната им връзка започва през 2020 г. по време на снимките на "Гласът на България“. Тогава Арти изненадва любимата си с предложение за брак на сцената, превръщайки участието й в предаването в двоен триумф. Малко след това се ражда синът им Виторио, който вече е на 4 години. Дъщеря им Каталея пък е вече на 10 месеца, пише Ladyzone.bg.
