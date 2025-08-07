Новини
Риана продължава да вдига летвата, когато става въпрос за модата за бременни!
Автор: Екип Burgas24.bg 16:04Коментари (0)70
©
Риана продължава да вдига летвата, когато става въпрос за модата за бременни! Всеки следващ тоалет на певицата е истинско изкуство, което обаче малцина разбират. Екстравагантните аутфити, които виждаме от първата бременност на звездата до сегашната й, стават вдъхновение за много други бъдещи майки.

Във вторник, 5 август, 37-годишната основателка на Fenty излезе в Лос Анджелис, облечена в дълга до пода рокля в пастелни цветове със структурирано деколте. Ансамбълът без ръкави е с розови мотиви с фини бебешкосини и неоново жълти акценти. 

Риана съчета роклята с големи обеци и пръстен с роза, а за повече комфорт избра ниски маратонки в неонови цветове.

Косата на звездата беше частично прибрана назад, а гримът й беше в нежни розови тонове.

Бъдещата майка на три деца, която очаква третото си бебе с партньора си A$AP Rocky, демонстрира звездния си стил за бременни през цялата си бременност. На 20 юли тя беше снимана в Санта Моника, Калифорния, след вечеря в Giorgio Baldi, облечена в тъмносиньо сако от ERL, оставено отворено, за да разкрие голото ѝ коремче, и прозрачен сутиен Savage x Fenty.

Певицата използва аксесоари с вратовръзка на точки, изработена от ERL, и чифт златни колиета с имената на двамата ѝ сина - Riot, на годинка и девет месеца, и RZA, на 3 години.

Докато излизаше на вечеря в Giorgio Baldi след премиерата на  "Смърфовете“  в Лос Анджелис на 13 юли, Риана облече бяла рокля от Pieter Mulier на Alaïa, която подчертаваше корема ѝ.

Горнището включваше качулка, която се спускаше във високо деколте, а полата до пода имаше скулптурна извивка от подплънки около талията, създавайки разкроен вид на бедрата ѝ. Риана допълни визията с черни правоъгълни слънчеви очила и купчина диамантени гривни.

За световната премиера на "Смърфовете“  в Брюксел на 28 юни, деветкратната носителка на награда "Грами“ излезе с Роки, облечена в ефирна визия с прозрачна централна част, която разкриваше корема ѝ.

Според модната къща, изработката на ансамбъла Chanel, който включваше копринен шифонен топ и пола в тъмен нюанс на зеленото, е отнела 840 часа. Комплектът е бил украсен с пайети, кристали и пера. Според Chanel визията е вдъхновена от колекцията висша мода пролет/лято 2003 г. на марката и е допълнена с органза и камелия в тон, както и с копчета, инкрустирани с бижута.

Припомняме, че Риана и Роки разкриха, че очакват третото си дете на Met Gala 2025 през май.

През юли източник на People каза, че двойката е "развълнувана“ да посрещнат третото си дете, добавяйки, че "наистина са готови за тази глава и връзката им само се е задълбочила, откакто са станали родители“.

Според източника, Роки "е бил невероятно внимателен и грижовен през цялата бременност“, което включва "смяна на пелени, спазване на ритуали преди лягане и забавление“ на синовете си.

"Той е напълно съобразен с нуждите на [Риана]“, каза източникът за рапъра, цитира Ladyzone.



