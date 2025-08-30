ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Рибари с изключително рядък улов
Рибари хванаха акула-кърмачка с необичайно оцветяване в Карибско море. Тя достигала два метра дължина. Според морски биолози този индивид е първият регистриран случай на ксантизъм при хрущялни риби в региона. Намерената акула е уникална с това, че има няколко генетични аномалии едновременно. Рибарите забелязаха и необичайно белите очи на хищника, което показва неговия албинизъм. Рядката акула беше снимана и пусната в морето, предаде NOVA.
Обикновено акулите-кърмачки се раждат жълто-кафяви или сиво-кафяви. Това оцветяване им помага да се крият от хищници на морското дъно. Оранжевият цвят прави акулата много по-забележима като плячка, но учените не се притесняват за съдбата на уловения екземпляр. Те отбелязаха, че тя вече е достигнала зряла възраст, което означава, че се е научила да оцелява, предвид характеристиките ѝ. Биолози описаха необичайния случай по-подробно в научното списание Marine Biodiversity.
По-рано беше съобщено, че бял делфин-афала е бил забелязан край бреговете на Вирджиния, САЩ. В света има само няколко такива делфина.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, запис...
14:13 / 30.08.2025
Михаела Филева категорична: Сватба все още не се задава на хоризо...
12:25 / 30.08.2025
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да рег...
11:29 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особен...
10:35 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:57 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
19:55 / 29.08.2025
МОСВ стартира проверка срещу Кирил Петков и Линда
17:21 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета