|Рич Форестър от "Дързост и красота" е секси и на 73
Но годините минават и оставят своя отпечатък върху всеки. Дори и върху Рон. Днес той е на 73-годишна възраст и макар да е запазил до голяма степен своя дързък и красив външен вид, все пак вече е далеч от образа на богатия Рич, с когото сме свикнали да го асоциираме.
Актьорът е зает с различни проекти, откакто напусна "Дързост и красота“ през 2012 г. - след 25 години в сериала. Един от тях включва участие и режисура на нов филм, вдъхновен от уестърн жанра. Заради тази роля Рон е бил принуден да остави и приеме естествения си сив цвят на косата.
На кадрите, които самият актьор сподели неотдавна в социалните мрежи, го виждаме в най-естествения му вид - с вълнисти сребристи кичури. Косата му, която стига до раменете, е съвсем посивяла, като само тук-там се прокрадват естествени кафявеникави оттенъци.
"След като оставих естествените си сиви коси да пощуреят заради уестърна, установих, че резултатът много ми допада“, пише Рон към снимките. След което се допитва до хилядите си последователи дали да я остави така или да се върне към стария си стил.
Мненията са противоречиви – от такива, които казват, че изглежда страхотно, до други, които смятат, че по-добре е със старата визия.
Изглежда, че Рон все пак е решил да се довери на собствената си преценка и да бъде такъв, какъвто е. Затова и до днес той продължава с достойнство да носи белите си коси. Нещо, с което съвсем не е сгрешил – безспорно е, че и така продължава да бъде привлекателен и секси.
Преди малко повече от месец Рон бе заснет на филмовия фестивал във Венеция – в компанията на съпругата си Девин ДеВаскес и с напълно посивяла коса.
Мос не е единственият холивудски красавец, който навлиза в своите златни години с максимално естествен вид. Популярни личности като Мат Деймън, Брад Пит и Джордж Клуни също се отказаха да боядисват, избирайки прошарените кичури и побелялата брада – като знак на истинска, неподправена мъжественост.
|Още по темата:
