© Робърт Плант влезе в историята през изминалия уикенд.



В събота бившият фронтмен на Led Zeppelin изпълни на живо една от най-известните песни на групата за първи път от 16 години – "Stairway to Heaven“ ("Стълба към рая").



На кадри, заснети от фенове се вижда, че 75-годишният Плант изпълнява бавнa интерпретация на легендарната балада от 1971 г. по време на благотворителен концерт за борба с рака, организиран от Анди Тейлър от Duran Duran. Тейлър беше диагностициран с рак на простатата в стадий 4 през 2018 г., съобщи People.



Певецът не е изпълнявал обичания хит от 10 декември 2007 г., когато членовете на групата Led Zeppelin - Плант, Джими Пейдж и Джон Пол Джоунс - се събраха за ексклузивно шоу в Лондон.



През годините рокерът е включвал класики на Led Zeppelin като "Black Dog", "Babe, I'm Gonna Leave You", "Ramble On" и "Whole Lotta Love" в концертите си на живо, но не е връщал "Стълба към Рая" обратно в сетлиста.



Плант е споделял донякъде противоречиви мнения относно парчето в интервюта през годините. През 1988 г. той казва на The Los Angeles Times, че "определено няма" да пее "Stairway to Heaven“ на турне.



"Ще се обрина, ако трябва да пея тази песен на всяко шоу. Написах този текст през 1971-ва и наблюдавах как парчето доби известна важност, но 17 години по-късно... не знам. Просто не е за мен", каза той пред из данието.



Миналата година музикантът отново разкри чувствата си към песента в интервю за Rolling Stone.



"Когато го чуя изолирано, ми идва в повече поради всяка причина, която можете да си представите. Тогава имаше специфично настроение и атмосфера, опитвахме се да се справим. Светът е различно място. Всички бяха разтресени от Виетнам и обичайната допълнителна порция корупция в политиката“, каза той пред изданието.



Плант продължи: "Някои хора бяха наистина красноречиви, които изразиха мислите си доста по-необразно и се справиха много по-добре в натъртването на тезата си. Но аз съм това, което съм, и както казва дядо ми, "повече от това да съм "аз" няма накъде".