Фамилията Озбърн се увеличава с още един член! 40-годишният Джак Озбърн и съпругата му Ари Гиърхарт обявяват раждането на второто си общо дете. Новината идва чрез емоционална публикация в Instagram."Представяме ви Ози Матилда Озбърн“, пишат двамата родители.Щастливите родители представят малката принцеса с кратко черно-бяло видео. Бебето Ози Матилда се ражда на 5 март с тегло 3,2 кг. На кадрите тя спи спокойно върху чаршафи на цветя, а до нея се вижда символичен детайл – черен плюшен прилеп, закачка с емблематичния образ на нейния дядо.Малката Ози е кръстена на своя легендарен дядо, рок величието Ози Озбърн. С нейната поява внуците на музиканта стават общо 11. Джак споделя, че новината за бременността е донесла огромна радост на баща му и е подействала "лечебно“ за цялата фамилия."Мисля, че това е отчасти здравословно разсейване, отчасти изцеление – вероятно в категорията "пълен цикъл“ по един странен начин“, разказва Джак. "Това насочва енергията ни към малко повече надежда“.Новородената Ози Матилда има по-голяма сестра Мейпъл Артемис, родена през 2022 г. Джак е баща и на още три дъщери от предишния си брак с Лиса Стели – Пърл на 13 г. Анди на 10 г. и Мини на 7 г.Оказва се, че в дома на Озбърн музиката е на почит, но жанрът е изненадващ. Всички момичета на Джак са заклети фенове на Тейлър Суифт. Преди раждането на бебето, семейството посещава турнето Eras в Лос Анджелис. Джак държи дъщерите му да присъстват на това историческо събитие."Казах им, че ще могат да разказват на децата си как са гледали може би най-великия изпълнител, който светът някога е виждал“, споделя той пред People.Припомняме, че фронтменът на Black Sabbath почина на 22 юли на 76-годишна възраст, заобиколен от най-близките си – съпругата Шарън, децата и внуците. Въпреки дългата битка с болестта на Паркинсон, той остана верен на рок идеята до последен дъх и изнесе последния си концерт само седмици преди смъртта си.Тялото на пионера на хеви метъла бе положено в ковчег, украсен с лилави цветя, изписващи името му. Неотлъчно до него бе съпругата му Шарън, която въпреки мъката оглави шествието по улиците на Бирмингам, подкрепяна от децата си Джак, Кели и Ейми, пише ladyzone.bg.