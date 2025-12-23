Боряна Братоева е от онези актриси, за които сцената никога не се превръща в рутина. Дори след години опит, популярност и десетки роли зад гърба си, тя признава, че все още изпитва силно вълнение преди всяко излизане пред публика. Според нея това не е слабост, а знак, че професията й продължава да има смисъл. "Ако притеснението се изгуби, не знам дали има смисъл да се занимаваш с това", казва категорично звездата. Именно тази вътрешна тръпка поддържа мотивацията ѝ жива и я подтиква да се развива непрекъснато.Пътят на Боряна актьорството съвсем не е бил предначертан. Напротив - тя прави един от най-резките и смели завои в живота си още като студентка. Завършва математическа гимназия, след което записва право и две години се подготвя за кариера в съдебната зала. Ходи на лекции, присъства на упражнения в Административния съд и изглежда напълно готова да поеме по сигурния, логичен и престижен път на юрист. Съдбата обаче има други планове.Съвсем случайно, в читалището близо до дома й, вижда обява за актьорска школа, която търси нови участници. В началото решението й да се запише няма нищо общо с мечти за сцена и прожектори. Тя просто иска да преодолее притеснението си и да стане по-уверена, вярвайки, че актьорските упражнения ще й помогнат да говори по-добре пред публика, когато един ден се изправи в съда. Само че още първите ѝ срещи със сцената променят всичко. Оказва се, че актьорството не е просто полезно умение, а истинска любов.Това осъзнаване я поставя пред трудно решение – да обърне гръб на правото и да се хвърли в несигурния, но вълнуващ свят на изкуството. Родителите й са в шок, когато научават, че дъщеря им се отказва от юридическото образование. Майка й дори не й говори цял месец – период, изпълнен с разочарование, страх и неразбиране. С времето обаче семейството й приема избора и днес я подкрепя безрезервно. "Актьорската професия е нещо, което трябва да изграждаш до края на живота си", убедена е Братоева.През 2014 г. тя завършва НАТФИЗ, но и там пътят й не е без препятствия. Налага й се да се раздели с варненския си диалект и да посещава уроци по дикция, за да отговори на изискванията на професията. Въпреки това не крие любовта си към диалектите и с удоволствие си връща варненското звучене, когато се прибере у дома. За нея диалектите са колорит и чар – нещо, което прави персонажите по-живи и истински. Именно това доказва и сериалът "Съни бийч", в който тя влиза в ролята на Виктория и печели още повече симпатии с естественото си присъствие и неподправен стил.В личния си живот Боряна също не се страхува да поема рискове. От няколко години тя е щастливо обвързана с водещия и шоумен Николаос Цитиридис. Двамата са една от най-обсъжданите двойки в публичното пространство, а разликата от пет години във възрастта им в нейна пола изобщо не ги притеснява. Преди връзката й с Цитиридис името на актрисата бе свързвано с колегата й Иво Аръков, но днес тези спекулации са далеч в миналото. Според техни общи приятели, отношенията им продължили по-малко от 3 месеца. Боряна бързо натирила самовлюбения Аръков и днес дори не си говори с него.Любопитен детайл от любовната история на Братоева и Цитиридис е начинът, по който всъщност започва всичко. Оказва се, че актрисата решава да ухажва водещия след бас. Тя се хваща на облог с колежката си Патриция Пъндева от Пловдивския театър, че ще свали Николаос, а когато я канят да гостува в шоуто на комика по Би Ти Ви, звездата преминава към действие. По време на участието й двамата си разменят профилите в социалните мрежи и оттам нататък отношенията им се развиват бързо, леко и напълно естествено. До днес са заедно, а в светските среди вече се шушука, че двойката мисли за брак и дете. Интересното е, че в началото Николаос дори не знае коя е Боряна Братоева, тъй като не гледа български сериали. По-късно обаче поправя тази грешка и старателно се запознава с биографията и професионалния й път.Самият Цитиридис никога не е крил, че е човек на сериозните отношения. В публичните си изяви неведнъж е подчертавал, че сърцето му е заето и е обсипвал любимата си с комплименти: "Имам приятелка - тя е най-умната, най-хубавата, тя е прекрасна и ме кара да се усмихвам широко".Преди връзката си с Боряна, Николаос излизаше с рекламистката Ева, но причините за раздялата им така и не станаха публично известни. Още по-рано пък той преживява сериозна любов с момиче на име Моника, с което дори стигат до годеж. Едва 20-годишен, Цитиридис поднася пръстен и започва подготовка за сватба, но в процеса осъзнава, че е твърде млад за толкова важна крачка. "Страхът дойде, когато започнахме да търсим място за сватбата. Тогава осъзнах, че да се оженя на 20 години е голяма глупост", разказвал е шоуменът. Днес обаче той е по-улегнал и гледа много по-сериозно на идеята да мине под венчило, този път с правилния човек до себе си.Николаос е сред най-големите поддръжници на Боряна. Той не пропуска да изрази възхищението си към нея. Подкрепи я й в ролята й на водеща на "Гласът на България", където си партнира с Владимир Зомбори. Актьорите се познават от години, но именно сцената на популярното музикално шоу ги събра за първи път професионално. "С Влади сме много различни като темперамент и мисля, че се допълваме чудесно", споделяла е Братоева.Със своята смелост, последователност и искреност, както на сцената, така и в личния живот, Боряна доказва, че някои избори невинаги са лесни, но често се оказват най-правилните, пише HotArena.bg.