Родна инфлуенсърка в очакване на второ дете
"1+1=4
Любовта създава живот, в нашия случай цели два! 2025 ни подари най-хубавия подарък!"
Близначката от ТикТок дуото Сузи и Рени е майка на 2-годишно момиченце.
Венета Райкова го закъса
