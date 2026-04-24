Два часа Деспина Ванди пя за българската публика. Концертът в София се превърна в силно емоционална среща между изпълнителка и всички присъстващи - вечер, в която гръцката музика звучеше едновременно познато и лично за хилядите в залата.

Сред гостите в залата присъстваха изявени имена от българската поп фолк сцена. Там бяха Софи Маринова, Анелия, Преслава, Галена, Меди и Селина. Сред тях бяха и популярни лица от телевизионния ефир и социалните мрежи като Николаос Цитиридис, Даниел Бачорски и съпругата му Атанасия, както и други инфлуенсъри.