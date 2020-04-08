ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Äðóãè
Êèíî
Êóëòóðíè
Ëè÷íîñòè
Ìóçèêà
|Ðîäíèòå áðúì÷àëêè çàðÿçàõà ôóòáîëèñòèòå, ïðåäëàãàò ñå íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè
Åäíà îò òÿõ å Ãåíòèàíà Õàëèòè, êîÿòî òâúðäè, ÷å å å ìîäåëêà, òàíöüîðêà è ïëåéìåéòêà. Â èíòåðâþ çà "Áúëãàðèÿ Äíåñ" áðúì÷àëêàòà ñïîäåëÿ, ÷å ñè ïàäà ïî âúîðúæåíè ìúæå è áè èçëÿçëà íà ñðåùà ñ ãåíåðàëà.
Íà âúïðîñ, êàê áè ãî îïèñàëà Ãåíòèàíà îòãîâàðÿ:
- Ïàäàì ñè ïî âúîðúæåíè ìúæå è âîåííè. Â òîâà îòíîøåíèå ãåíåðàëúò ìå ñïå÷åëè! Øåãóâàì ñå, íî ñàìî äîíÿêúäå.
È äîïúëâà çàãðèæåíà:
- Íå ìèñëÿ, ÷å öÿëàòà òàçè òåæåñò è îòãîâîðíîñò òðÿáâà äà å âúðõó ãåíåðàëà. Äà, òðÿáâà äà èìà äèñöèïëèíà, èíà÷å íèêîãà íÿìà äà ñå ïðåáîðèì. Áúëãàðèíúò îáè÷à äà ñå ìèñëè çà õèòúð, íàðóøàâàéêè çàáðàíà, à âñúùíîñò å òî÷íî îáðàòíîòî. Ìíîãî å æàëêî òîâà. Íåùîòî, êîèòî êðèòèêóâàì, êàêòî è âñè÷êè ñúíàðîäíèöè, å íóëåâàòà ôèíàíñîâà ïîìîù. Ñìåòêèòå ñè âúðâÿò, à çàïëàòè íÿìà. Ñ êàêâî ùå ñå ïëàòÿò òåçè ñìåòêè? Òîâà å êàçóñ, êîéòî ìîæå äà äîâåäå äî ãðàæäàíñêà âîéíà.
- Áè ëè ãî ïîêàíèëà íà ñðåùà è êàêâî ïúðâî áè ãî ïîïèòàëà?
- Âåðîÿòíî áèõ ãî ïîïèòàëà êîãà ùå ñâúðøè òîçè öèðê, ðåàëíà ëè å çàïëàõàòà è êúäå ùå îòèäàò 10-òå ìèëèàðäà ïîìîù. Ëîøîòî å, ÷å â òîâà îòíîøåíèå ñúì ñòàðîìîäíà è ùå ñå íàëîæè òîé äà ïîêàíè ìåí íà ñðåùà.
Èíà÷å Ãåíòèàíà ïðèçîâàâà âñè÷êè äà ñïàçâàò ïðàâèëàòà: "Çà äà îòìèíå òîçè òúìåí ïåðèîä ïî-áúðçî è âñåêè äà ñå îòäàäå íà ëþáèìèòå ñè çàáàâëåíèÿ è çàíèìàíèÿ!Âñè÷êî ùå áúäå íàðåä", óáåäåíà å ïëåéìåéòêàòà.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1735
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/290 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (9)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 22 ìèí.
0
ïðåäè 33 ìèí.
0
ïðåäè 35 ìèí.
0
ïðåäè 39 ìèí.
0
ïðåäè 45 ìèí.
0
ïðåäè 58 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 1 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 3 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 17 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ëþáîïèòíè íîâèíè:
Ïðåäïàçâàò íîâîðîäåíè îò êîðîíàâèðóñà ñ ìèíèàòþðíè øëåìîâå
12:18 / 08.04.2020
Èíòåðåñíè âúçìîæíîñòè ñå î÷åðòàâàò ïðåä åäíà çîäèÿ äíåñ
09:35 / 08.04.2020
Ëèëè Èâàíîâà ñ òîï ñäåëêà äíè ïðåäè êðèçàòà
08:21 / 08.04.2020
Ïðîó÷âàíå ïîêàçà - ìëàäåæèòå ïîíàñÿò íàé-òåæêî êàðàíòèíàòà
20:48 / 07.04.2020
Àíäðåà Áî÷åëè ùå èçíåñå êîíöåðò áåç ïóáëèêà çà Âåëèêäåí
18:27 / 07.04.2020
Èñòèíàòà ëè êàçâà Ñóçàíèòà? Ïðîãîâîðè çà òåæêà íàðêîçàâèñèìîñò è ...
10:28 / 07.04.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Òàêà ñå ïðàâè, Ðàäåâ - êàòî Åëèçàáåò II
20:20 / 06.04.2020
Îáìèñëÿò ÷àñîâå, â êîèòî äåöàòà äà èãðàÿò íàâúí
13:29 / 08.04.2020
Ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè îãîð÷åí
21:35 / 07.04.2020
Ïîñëåäíà èíôîðìàöèÿ çà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî!
13:13 / 07.04.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà