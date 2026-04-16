Пореден епизод на драмата около любовния триъгълник между Трифонова, Събков и Елвин се разигра в Hell’s Kitchen. Голяма част от снощния епизод бе посветена на личната семейна драма на танцуващата готвачка, отколкото на самото кулинарно състезание.

Настроението на поморийката рязко се промени, когато в ресторанта пристигна ирландският ѝ съпруг. Вместо спагети Карбонара, на сдобилия се с "рога“ пред цяла България Елвин му бе сервирана новината, че раздялата им е неизбежна, информира Burgas24.bg.

Трифонова сподели пред камерите, че проблемите между тях са започнали след появата на децата им. По думите ѝ съпругът ѝ не поемал достатъчно отговорност в грижите за тях и рядко прекарвал време със семейството.

Тя допълни, че от известно време двамата живеят по-скоро като съквартиранти, отколкото като семейство, а конфликтите у дома са ежедневие. Разговорите за раздяла продължават от дълго време, но до конкретни действия не се стига заради децата.