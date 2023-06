Рок идолът Иън Пейс от Deep Purple пристига в България

© Рок идолът Иън Пейс от Deep Purple пристига в Благоевград, заедно с Purpendicular ще представят вечните хитове на легендарната група. Историческото музикално събитие ще се проведе на 30 септември в зала "Скаптопара“. По време на концерта почитателите на рок музиката ще могат да чуят хитовете на Deep Purple, които актуалният състав на групата не изпълнява от десетилетия на живо, съобщиха от Община Благоевград.



Концертът ще премине ретроспективно с песни от албумите Stormbringer, Burn, Come Taste the Band, In Rock и вечните класики на групата, преминавайки през всички етапи от дългогодишната им кариера. Ще бъдат представени и композиции от по-късните години, заедно с изпълнения от Whitesnake, както и от последния албум на Purpendicular.



Иън Пейс е един от малкото концертиращи класици в рок музиката, като едновременно с този статут остава на познатото ни супер ниво. Поставян в неизменната петица на най-добрите и иновативни рок барабанисти за всички времена от редица престижни музикални издания, критици и многомилионни фенове, Пейс ще демонстрира класата си и уникалния си стил "Суинг-Рок", правещ го абсолютно неподражаем. Артистът е заслужил признанието на поколения световноизвестни рокмузиканти, които го посочват за вдъхновител и основен еталон в рок ритмиката.



Концертът ще се проведе в зала "Скаптопара“ в Благоевград на 30.09.2023 г. от 19.00 часа. Вратите за събитието ще бъдат отворени в 18.00 часа. Билетите ще бъдат пуснати в продажба на 01.07.2023 година. Събитието се провежда с подкрепата на Община Благоевград и "Арт стейдж енд фест“.