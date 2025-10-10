ЗАРЕЖДАНЕ...
Рокади: Nova с две нови лица
От понеделник към екипа на NOVA се присъединява и Виолета Манчева. Тя ще бъде водеща на късната информационна емисия и репортер в нюзрума на NOVA. В последните осем години работи в България Он Еър като водещ и репортер с фокус върху социални, потребителски и икономически теми. Виолета Манчева е завършила журналистика и магистратура по европейска интеграция и дипломация в ЕС в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя е съпруга на министъра на външните работи Георг Георгиев.
Манчева сяда на мястото на Лилия Мустакова, която продължава професионалния си път извън електронните медии. Екипът ѝ благодари за нейната ползотворна работа и й пожелава успех в бъдещите начинания.
