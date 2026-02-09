Рокади в NOVA
Със своя богат журналистически опит Юлия Наева ще поставя във фокуса актуалните и значими теми, търсейки със своите събеседници пресечната точка между фактите и общественото мнение, както и в интервютата с гости по горещите теми на деня.
Юлия Наева е добре позната на аудиторията като опитен телевизионен репортер и водещ. Тя се присъединява към NOVA през 2022 година, в момента е водещ на Новините на NOVA NEWS. Преди това е била репортер и водещ в Българската национална телевизия.
NOVA се разделя с Юлия Манолова и ѝ пожелава успех в бъдещите начинания.
