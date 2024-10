Романтичната приказка на Тейлър Суифт и Травис Келси няма край

© Романсът на Травис Келси и Тейлър Суифт изглежда няма да приключи скоро, тъй като двамата все още си подвикват по време на шоутата си.



Певицата на Anti-Hero и шампионът на Super Bowl остават неразделни, откакто започнаха романтичното си пътешествие заедно през лятото на 2023 г.



Глобалната поп икона стартира последния етап от турнето си Eras този уикенд с три концерта в Маями.



Въпреки че не присъства на мача на Канзас Сити Чийфс срещу Сан Франциско в неделя поради нейните концерти, двамата останаха заедно.



През уикенда Hard Rock Stadium излъчи мача на множество телевизионни екрани в цялото заведение. Феновете полудяха, ставайки свидетели на емблематичен, невъобразим досега момент.



Те споделиха изображения от мача заедно с други екрани, които гласят "Taylor Swift: The Eras Tour".



Един фен написа: "Ако ми бяхте казали, че всички екрани на концерт на Тейлър Суифт ще покажат футболен мач, преди година и половина, щях да ви се изсмея".



Друг се включи, "намерих място да гледам играта на Chiefs в The Eras show", споделяйки друга снимка от предавания мач.



"Удивително е как нещата са се променили! Кой би си представил футбол на музикално шоу? Невероятно!" трети фен написа невярващо.



"Харесва ми тук", коментира друг фен, възторжен от случващото се.



Междувременно 14-кратната носителка на Грами почете звездата от Grotesquerie, като промени текста на нейната песен Karma от 2022 г. от "Karma is the guy on the screen" на "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me".



Отсъствието на Келси от концерта на Суфт се оказа ползотворно, тъй като Chiefs успяха да спечелят мача.