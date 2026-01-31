Ромина Тасевска се съдила с приятелка
©
Тя призна, че се е стигнало до дело между тях, и подчерта, че приятелството и бизнесът не бива да се смесват.
"Изразявам недоумение защо хората мислят, че когато са приятели, няма да възникнат проблеми. Попадала съм в такава ситуация и тя е жалка“, казва Ромина Тасевска, съпруга на футболиста Дарко Тасевски.
Още по темата
/
Азис говори за сватбата
30.01
Още от категорията
/
Момиче с гъсти косми по ръцете и краката: Хората ме наричат маймуна или казват, че приличам на мъж
30.01
Събраха се
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мери Бойс Бенд празнува рождения си ден с концерт
15:05 / 30.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.