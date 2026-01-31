Ромина Тасевска е имала съдебен спор с приятелка.Тя призна, че се е стигнало до дело между тях, и подчерта, че приятелството и бизнесът не бива да се смесват."Изразявам недоумение защо хората мислят, че когато са приятели, няма да възникнат проблеми. Попадала съм в такава ситуация и тя е жалка“, казва Ромина Тасевска, съпруга на футболиста Дарко Тасевски.