Кирил Домусчиев е най-богатият българин според престижното издание "Форбс“, което оценява състоянието му, заедно с това на неговия брат Георги Домусчиев, на впечатляващите 5,8 милиарда долара. Успешният предприемач управлява глобална бизнес империя, която се простира от фармацевтичната индустрия в САЩ до морския транспорт и професионалния футбол у нас.

Двамата братята Кирил и Георги Домусчиеви, известни с огромното си богатство и с това, че са единствените българи сред най-богатите хора в света, са паднали със 133 позиции назад в класацията на Forbes, спрямо 2025 година.

Те са на 1440 място в годишната класация със състояние: от 2.9 млрд. долара всеки, припомня Plovdiv24.bg.

Двамата падат надолу в класацията сред най-богатите хора в света. Въпреки това цифрите сочат, че тяхното състояние се е увеличило от 2.7 млрд. долара на 2.9 млрд. долара в рамките на година. За този период от време те са изкарали по 200 млн. на човек.

Общото им богатство за 2026 година е 5.8 млрд. долара. Това означава, че до днес общото им богатство се е увеличило с 400 млн. долара за година.

Пътят на Домусчиев започва от София, където е роден на 18 април 1969 г. Възпитаник е на 9-а Френска езикова гимназия, а по-късно придобива магистърска степен по индустриален мениджмънт в Техническия университет. Първите си стъпки в бизнеса прави веднага след промените през 1990 г., стартирайки с търговия на облекла и обувки.

Успехи в бизнеса

Истинският мащаб на дейността му се разгръща чрез холдинга "Адванс Пропъртис“, който днес контролира ключови сектори. Домусчиев е двигател на "Хювефарма“ – глобална фармацевтична компания, която е сред 10-те най-големи в света в областта на ветеринарната медицина със заводи в България, Италия и САЩ. Именно американските му инвестиции в пет щата му носят признанието "Почетен гражданин на Небраска“, връчено през 2019 г.

Бизнесменът е тясно свързан и с морската индустрия като председател на Надзорния съвет на Параходство "Български морски флот“ и концесионер на "БМФ Порт Бургас“. В периода 2019–2021 г. той бе собственик и на най-голямата медийна група в страната – "Нова Броудкастинг Груп“, преди тя да бъде продадена на "Юнайтед Груп“.

Бизнес във футбола

В спортните среди Домусчиев е познат като архитекта на феномена "Лудогорец“. Под негово ръководство клубът от Разград постигна безпрецедентните 13 поредни шампионски титли и записа исторически участия в груповата фаза на Шампионската лига. За приноса си към спорта той е носител на най-високото държавно отличие в сектора – "Венец на победителя“.

Освен бизнес проектите, Домусчиев развива мащабна благотворителна дейност чрез фондация "Кремена и Кирил Домусчиеви“, фокусирана върху детското здравеопазване. През 2022 г. той затвърди позициите си на международната сцена, ставайки член на Консултативния съвет на Clinton Global Initiative по покана на президента Бил Клинтън, където участва в климатични форуми на най-високо ниво.