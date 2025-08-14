Новини
Руцепова: Ще те влачи нагоре и надолу и ще те научи
Автор: Екип Burgas24.bg 14:34
©
В 19 държави се доставя книгата "Момиче за милиони" на скандалната Даниела Руцепова от последния сезон на "Ергенът". С това се похвали самата тя в социалните мрежи. Продажбите на романа й скочиха след участието й в любовното риалити по Би Ти Ви.

"Това не е просто книга. Това е истината, която отказваш да приемеш. Това е болката, която толкова много се опитваш да избегнеш, но вместо това живееш в безкрайна агония. Тази книга е предназначена да те разтърси. Да те накара да поставиш под съмнение собствените си морални ценности и разбирания. Ще те влачи нагоре и надолу и ще те научи... през болката и истината, които трябва да преглътнеш...", написа Рупецова в публикацията си.



