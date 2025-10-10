Рупецова каза за какво харчи 50 000 лева на месец

© Скандалната участничка от "Ергенът" Даниела Рупецова отново предизвика вълна от реакции с откровенията си в предаването "Преди обед" по Би Ти Ви. Тя най-сетне разкри за какво й трябват по 50 000 лв месечно, сума с която шокира Мартин в "Ергенът".



Оказва се, че най-големият харчилък е за обувки и пътувания и от време на време за "нещо по-отговорно". Даниела беше категорична, че със сумата не е целяла да направи сензация, а наистина има месеци, в която пръска по 50 бона.



"Най-много харча за пътувания и за обувки, а от време на време – и за нещо друго. Жилището си го закупих сама, а колата е подарък. Имах спестявания от продажба на други жилища, трябва да имаш усет за всичко", сподели тя, но отказа да разкрие дали има мъж до себе си.



Даниела обясни, че обича провокацията и не се притеснява, когато хората обсъждат нейните пари и стил на живот:



"Това, което видяхте в "Ергенът", съм аз – обичам да се шегувам, да се лигавя. Да, извадиха най-пикантните неща от мен, но който ме е гледал отблизо, знае каква стойност имам като човек."



Тя призна, че най-трудно ѝ било да приеме омразата и нападките от други жени, въпреки че винаги се е смятала за техен защитник.



"Може би най-тежко ми беше, когато жени реагираха срещу мен. Винаги съм била на страната на жените. Не обичам да се преструвам и се старая никога да не обиждам."



Даниела сподели и своята гледна точка за отношенията между мъжете и жените днес, като заяви, че българската жена често е нещастна.



"Мъжете вече не знаят как да правят жените си щастливи. Не е нормално жената да си дели горивото или сметката в ресторанта. Жената трябва да работи, за да се чувства пълноценна, но мъжът трябва да знае какво да прави."



Бившата участничка в "Ергенът" призна още, че един мъж е променил живота ѝ, като я е научил да бъде по-женствена и да не поема всички отговорности сама.



"Искам младите момичета да имат стандарт, да вярват в себе си и да очакват уважение от мъжа до тях – не да копират ниски морални модели."



С думите си Даниела Рупецова още веднъж показа защо името ѝ винаги предизвиква внимание – красива, откровена и без страх от скандала, пише "България Днес".