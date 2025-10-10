ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Рупецова каза за какво харчи 50 000 лева на месец
Оказва се, че най-големият харчилък е за обувки и пътувания и от време на време за "нещо по-отговорно". Даниела беше категорична, че със сумата не е целяла да направи сензация, а наистина има месеци, в която пръска по 50 бона.
"Най-много харча за пътувания и за обувки, а от време на време – и за нещо друго. Жилището си го закупих сама, а колата е подарък. Имах спестявания от продажба на други жилища, трябва да имаш усет за всичко", сподели тя, но отказа да разкрие дали има мъж до себе си.
Даниела обясни, че обича провокацията и не се притеснява, когато хората обсъждат нейните пари и стил на живот:
"Това, което видяхте в "Ергенът", съм аз – обичам да се шегувам, да се лигавя. Да, извадиха най-пикантните неща от мен, но който ме е гледал отблизо, знае каква стойност имам като човек."
Тя призна, че най-трудно ѝ било да приеме омразата и нападките от други жени, въпреки че винаги се е смятала за техен защитник.
"Може би най-тежко ми беше, когато жени реагираха срещу мен. Винаги съм била на страната на жените. Не обичам да се преструвам и се старая никога да не обиждам."
Даниела сподели и своята гледна точка за отношенията между мъжете и жените днес, като заяви, че българската жена често е нещастна.
"Мъжете вече не знаят как да правят жените си щастливи. Не е нормално жената да си дели горивото или сметката в ресторанта. Жената трябва да работи, за да се чувства пълноценна, но мъжът трябва да знае какво да прави."
Бившата участничка в "Ергенът" призна още, че един мъж е променил живота ѝ, като я е научил да бъде по-женствена и да не поема всички отговорности сама.
"Искам младите момичета да имат стандарт, да вярват в себе си и да очакват уважение от мъжа до тях – не да копират ниски морални модели."
С думите си Даниела Рупецова още веднъж показа защо името ѝ винаги предизвиква внимание – красива, откровена и без страх от скандала, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1342
|предишна страница [ 1/224 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 12 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Силвена Роу: 70% от младите в България имат инсулинова резистентн...
08:45 / 10.10.2025
Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
23:00 / 09.10.2025
Скандален клип с участничка в "Стани богат"
22:59 / 09.10.2025
Почина легенда на Холивуд
22:19 / 09.10.2025
Жени Живкова с драстична промяна във външния си вид
22:19 / 09.10.2025
Приятелят на Стефани настоява за аборт?
22:18 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Полиция нахлу в Община Несебър и офисите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
15:57 / 08.10.2025
"Лукойл" вече има купувач?
13:20 / 08.10.2025
Почина Марин Маринов
20:40 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета