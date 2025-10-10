Новини
Рупецова каза за какво харчи 50 000 лева на месец
Автор: Екип Burgas24.bg 09:09Коментари (1)154
©
Скандалната участничка от "Ергенът" Даниела Рупецова отново предизвика вълна от реакции с откровенията си в предаването "Преди обед" по Би Ти Ви. Тя най-сетне разкри за какво й трябват по 50 000 лв месечно, сума с която шокира Мартин в "Ергенът".

Оказва се, че най-големият харчилък е за обувки и пътувания и от време на време за "нещо по-отговорно". Даниела беше категорична, че със сумата не е целяла да направи сензация, а наистина има месеци, в която пръска по 50 бона.

"Най-много харча за пътувания и за обувки, а от време на време – и за нещо друго. Жилището си го закупих сама, а колата е подарък. Имах спестявания от продажба на други жилища, трябва да имаш усет за всичко", сподели тя, но отказа да разкрие дали има мъж до себе си.

Даниела обясни, че обича провокацията и не се притеснява, когато хората обсъждат нейните пари и стил на живот:

"Това, което видяхте в "Ергенът", съм аз – обичам да се шегувам, да се лигавя. Да, извадиха най-пикантните неща от мен, но който ме е гледал отблизо, знае каква стойност имам като човек."

Тя призна, че най-трудно ѝ било да приеме омразата и нападките от други жени, въпреки че винаги се е смятала за техен защитник.

"Може би най-тежко ми беше, когато жени реагираха срещу мен. Винаги съм била на страната на жените. Не обичам да се преструвам и се старая никога да не обиждам."

Даниела сподели и своята гледна точка за отношенията между мъжете и жените днес, като заяви, че българската жена често е нещастна.

"Мъжете вече не знаят как да правят жените си щастливи. Не е нормално жената да си дели горивото или сметката в ресторанта. Жената трябва да работи, за да се чувства пълноценна, но мъжът трябва да знае какво да прави."

Бившата участничка в "Ергенът" призна още, че един мъж е променил живота ѝ, като я е научил да бъде по-женствена и да не поема всички отговорности сама.

"Искам младите момичета да имат стандарт, да вярват в себе си и да очакват уважение от мъжа до тях – не да копират ниски морални модели."

С думите си Даниела Рупецова още веднъж показа защо името ѝ винаги предизвиква внимание – красива, откровена и без страх от скандала, пише "България Днес".



Абсолютен боклук! Обида за жените! Платен парцал на повикване! Имала усет и чак съвети дава на останалите жени! Как да те уважават мъжете като правиш всичко само и единствено за пари и струваш точно толкова, колкото ти дават и нито стотинка повече! Ти к.урво, не се уважаваш сама, защото знаеш какво правиш и по-точно какво правят с теб всяка вечер, та затова се опитваш по телевизията и с евентуално "големите" харчове да убедиш другите, че си от класа, но нищо подобно! Не разбирам и мъжете, които налитат на такива продънени индивиди. Тази като си отвори устата и се вижда асфалтът отдолу чак! След една нощ с тая половин България са ти баджанаци вече! Да не говорим, че не прилича на човек, а на буца пластмаса с ултра неземни фасони, прищевки, изисквания, меркантилност и куп още "все добри качества". Аре бегай си на село, моме, класа нула, стил нула, вид нула, акъл под нула!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
