Рупецова на екзотична екскурзия
Едно изключително различно и мечтано пътуване! Не успях да запечатам много моменти, за да им се насладя, моля да ми простите, но давам малко съвети. Сафарито с балон беше У-НИ-КАЛ-НО и дори минимално не може да се пресъздаде чрез снимки и видео, колко мащабна е гледката и изгрева.
Няма толкова голямо значение къде ще отседнете, сафаритата са еднакво интересни и зависи изцяло от късмета ви какви животни ще видите. 5 нощувки са достатъчни за да посетите Серенгети и Нгоро Нгоро ( на 8 часа път са едно от друго в двете посоки )
P.S Съжалявам, че не съчетахме пътуването с Мадагаскар.
