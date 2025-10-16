ЗАРЕЖДАНЕ...
Рупецова се оплака от бизнес дама
Става въпрос за зала за събитие, която участничката в четвъртия сезон на "Ергенът" искала да наеме. Първо контактувала с асистенката на собственичката, с която договорили датите и сумата.
В един момент обаче се появила собственичката и настояла Рупецова да я рекламира в профилите си в инстаграм и фейсбук. При това положение Даниела поискала отстъпка от тарифата, но бизнес дамата отказала и обявила, че цената е крайна.
Въпреки угрозата да й се провали събитието, ергенката се отказала от договора. Впоследствие все пак намерила зала, която макар и по-малка, тя определя, като по- хубава, пише "България Днес".
