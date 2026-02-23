Рупецова скочи на "Ергенът"
©
Писателката на книги за просперитет и скандалната бивша на Мартин Николов, известен като Елвиса, отговори на въпрос на свои фенове защо името ѝ продължава да се споменава в предаването.
"Явно имат нужда от рейтинг и не се справят без моето име“, заяви Рупецова.
"Убеждавам се, че в екипа на Ергенът има не един женомразец. Отказвам да приема, че качествата на жената се определят и доказват през шиенето на чорапите на мъжа във времена, в които нови чорапи струват 1 евро. Тази година подборът на дами видимо е насочен към силни, независими и борбени жени с кариера и въпреки това е налице опит за унижение на жената от страна на екипа. Съжалявам, че въпреки цялата си независимост и постижения, все още чуваме жените да казват: "За мен не е обидно да шия чорапи!"
Съжалявам, че нито една дама не стъпи достатъчно уверено върху постиженията и независимостта си, за да попита продуцента и редакторите толкова ли пък не са имали късмета да срещнат жена, която да ги вдъхновява и съживява, че виждат в женската енергия само миене на чинии и шиене на чорапи!
И тук идва въпросът: във времена, в които жените са независими, образовани и лоялни, какво тези мъже слагат на масата?", написа тя в своя Instagram профил.
Още по темата
/
Коя е Милена Милотинова?
20.02
Още от категорията
/
Хаос в САЩ: Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е предупреждение за 35 милиона души!
22.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Какво представлява плоскостъпието при деца и покрива ли НЗОК коре...
20:00 / 22.02.2026
Хаос в САЩ: Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е...
20:01 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.