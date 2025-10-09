ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Рупецова за връзката на Мартин и Йоана: Нали знаете кой се страхува най-много от изневяра
"Аз не смятам, че Мартин и Йоана въобще са се разделяли преди предаването, защото след него хората са ми казвали, че са я виждали в неговата сграда в София. Неведнъж съм казвала, че Мартин не се държеше като човек, който иска сериозна връзка. Той знаеше, че с мен раздялата ще се случи най-лесно, защото аз няма да толерирам такъв тип отношение", коментира Даниела.
По думите ѝ Мартин не е наясно какво иска и не е способен да оцени това, което има. "Ако беше щастлив с Йоана, нямаше да рискува отношенията си с нея само за един хонорар.", категорична е Рупецова.
Тя твърди още, че двамата са имали интимни отношения непосредствено преди снимките на "Ергенът", а поведението на Мартин по време на шоуто според нея е било неискрено.
"През цялото време говореше за маски, за това кой е фалшив и кой не е. Нали знаете кой се страхува най-много от изневяра – този, който изневерява!" – добавя Даниела, намеквайки, че истината за отношенията между Елвиса и Йоана тепърва ще излиза наяве, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1324
|предишна страница [ 1/221 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Крал Чарлз III с документален филм за хармонията между човека и п...
11:54 / 09.10.2025
Павел се контузи в "Игри на волята"
10:41 / 09.10.2025
Легендата Владо Николов три пъти предлага брак
09:11 / 09.10.2025
Как да вкараме климатика в режим готовност за зимата?
09:10 / 09.10.2025
Какво означават различните цветове на гъбите за чинии
16:00 / 08.10.2025
Хонорарът на Лили Иванова удари 100 хиляди лева
14:19 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:40 / 07.10.2025
Улиците в Лозенец са под вода
10:50 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета