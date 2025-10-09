Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Рупецова за връзката на Мартин и Йоана: Нали знаете кой се страхува най-много от изневяра
Автор: Екип Burgas24.bg 14:52Коментари (0)45
©
Скандалната участничка от "Ергенът" Даниела Рупецова отново разбуни духовете с остри думи по адрес на Мартин Николов – Елвиса, и любимата му Йоана, след като стана ясно, че двамата отново са заедно.

"Аз не смятам, че Мартин и Йоана въобще са се разделяли преди предаването, защото след него хората са ми казвали, че са я виждали в неговата сграда в София. Неведнъж съм казвала, че Мартин не се държеше като човек, който иска сериозна връзка. Той знаеше, че с мен раздялата ще се случи най-лесно, защото аз няма да толерирам такъв тип отношение", коментира Даниела.

По думите ѝ Мартин не е наясно какво иска и не е способен да оцени това, което има. "Ако беше щастлив с Йоана, нямаше да рискува отношенията си с нея само за един хонорар.", категорична е Рупецова.

Тя твърди още, че двамата са имали интимни отношения непосредствено преди снимките на "Ергенът", а поведението на Мартин по време на шоуто според нея е било неискрено.

"През цялото време говореше за маски, за това кой е фалшив и кой не е. Нали знаете кой се страхува най-много от изневяра – този, който изневерява!" – добавя Даниела, намеквайки, че истината за отношенията между Елвиса и Йоана тепърва ще излиза наяве, пише "България Днес".



Още по темата: общо новини по темата: 1324
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
предишна страница [ 1/221 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Крал Чарлз III с документален филм за хармонията между човека и п...
11:54 / 09.10.2025
Павел се контузи в "Игри на волята"
10:41 / 09.10.2025
Легендата Владо Николов три пъти предлага брак
09:11 / 09.10.2025
Как да вкараме климатика в режим готовност за зимата?
09:10 / 09.10.2025
Какво означават различните цветове на гъбите за чинии
16:00 / 08.10.2025
Хонорарът на Лили Иванова удари 100 хиляди лева
14:19 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изграждане на Национална детска болница в София
София или Варна да е домакин на Евроволей 2026
Български национален отбор по футбол
Изграждането на АМ "Тракия"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: