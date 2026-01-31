Русата Златна проговори за секс скандала
Клюките твърдяха, че красивата блондинка имала вземане-даване с пластичния хирург Калоян Денков и че половинката ѝ Карен Хачатрян я "хванал на калъп“.
Историята бързо набра скорост в социалните мрежи и таблоидите, предизвиквайки лавина от коментари и догадки.
Репортер потърси Златка, за да чуе нейната версия. Тя бе категорична и отрече всякаква връзка с въпросния лекар. "Не познавам този хирург, никога не съм го виждала и не съм си правила интервенции в неговата клиника. Не ми е приятно някои да си прави реклама на мой гръб“, заяви тя, добавяйки, че напоследък името ѝ все по-често се замесва в "грозни и неверни статии“.
По думите ѝ, тя дори не ги чете, но приятелите ѝ я информират за това, което се пише.
Златка не скри разочарованието си от случващото се и нарече публикациите "поръчкови“. "Не знам на кого толкова много преча. Аз съм майка на две деца, имам бизнес и такива истории не са ми приятни. Бясна съм, че замесват името ми в подобни грозни скандали с хора, които никога не съм виждала“, сподели тя.
В края на разговора Райкова бе пределно ясна, че е уморена да се оправдава за слухове, които определя като "измислици“. "На мен вече ми писна да се оправдавам за такива измишльотини“, каза тя, оставяйки впечатлението, че за нея тази тема е затворена – поне докато нова вълна от клюки отново не я извади на преден план, пише "Блиц".
