Българската звезда в бойните спортове, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE), за втори пореден път не успя да вземе интерконтиненталната титла в най-известната верига в развлекателния спорт поради измама.Пловдивчанинът загуби след непозволен ритник в слабините от сина на легендатана събитието "Monday Night Raw", провело се в "Golden One Centre" в Сакраменто, Калифорния.Срещата между тях продължи точно 9 минути и 19 секунди игрово време като в самия й край Мистерио за втори път използва непозволен похват, за да запази пояса на интерконтинентален първенец.Малко след товавзе участие и в претендентско меле за определяне на този, който ще играе за световната титла в тежка категория срещу. В него българинът елиминира, но след това бе отстранен заедно сотПобедителят бе