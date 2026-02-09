Пловдивчанинът участва в събитието "WWE Main Event 697", което се проведе в "Xfinity Mobile Arena" във Филаделфия, Пенсилвания, САЩ.
На него българинът срази за малко повече от 5 минути Хоакин Уайлд.
Срещата приключи с хватката за предаване на Русев - "The Accolade".
По време на сблъсъка феновете започнаха да скандират "Rusev Day" ("
Това беше първи двубой за Миро след "Кралското меле", на което нашенецът престоя по-малко от минута на ринга, на който се качиха цели 30 кечисти!
