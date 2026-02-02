Събитието се проведе на специално направен стадион за шоуто в Рияд, Саудитска арабия през уикенда.
Надпреварата е известна с двете кралски мелета от по 30 кечисти мъже и 30 кечисти жени.
В мъжкото направление Русев, който за последно бе част от подобно през 2018-а година, излезе под номер 5, но не се задържа дълго на ринга.
Българинът се сби с шампиона на NXT Оба Феми, но нигериецът успя да избута плов
В крайна сметка Оба Феми бе една от звездите на вечерта, отстранявайки най-много опоненти, а сред тях беше и легендата Рей Мистерио.
Победител в "Кралско меле 2026" при мъжете стана Роман Рейнс.
