Руши излиза на сцената преди Roisin Murphy на Морска гара

© Броени часове остават докато бургазлии и гостите на града ще имат възможност да се насладят на една от най-оригинални и любими певици на съвременната сцена – Roisin Murphy. С уникален стил, неподражаемо сценично присъствие и репутация, изградена на най-престижните световни фестивали, Murphy ще се включи в BURGAS SUMMER LIVE с концерт, който обещава да бъде знаков за културния календар на годината.



Róisín е добре позната от поп дуото Moloko, където заедно с дуетната си половинка Mark Brydon, създава хитове като "The Time Is Now“, "Sing It Back“ и "Party Weirdo“. Самостоятелната ѝ кариера обаче е не по-малко впечатляваща, прелитаща радостно от италиански песни и даунтемпо хитове към енергични сингли като "Let Me Know“. Нейната страст към модата, архитектурата и театъра създава спектакъл, който не се забравя. След участия на престижни фестивали като Glastonbury, Primavera Sound, Coachella и емблематичното шоу в Royal Albert Hall, сега българската публика има рядката възможност да се потопи в магията на Róisín на живо – край морския бряг на Бургас.



Музикалното преживяване ще бъде със сигурност изключително, защото публиката ще има възможност да чуе и един от най-обичаните български изпълнители, които с лекота, харизма и талант печели сърцата на феновете- Руши.Той ще се подгрее качествено публиката, преди на сцената да се качи екстравагантната и завладяваща – Róisín Murphy.



Организаторите припомнят, че тези които искат да оставят личните си автомобили преди концерта, трябва да изберат някой от паркингите в града, тъй като в районна на Морска гара местата са ограничени.