Ружа Игнатова към брат си: Не се притеснявай, скоро ще се върна
Автор: Екип Burgas24.bg 17:27Коментари (0)105
©
Видях за последно сестра ми два-три дни преди да изчезне. Беше събрала хората от компанията, успях да поговоря с нея насаме за кратко. Каза ми, че заминава за кратко, но да не се притеснявам, скоро ще се върне. Никога не я бях виждал толкова изтощена. Това е последната снимка, която е запечатана в съзнанието ми“, казва Константин Игнатов в подкаста "Без филтър с Патрашкова“.

В безпрецедентната си изповед той разказва за живота на семейството в Германия, за компанията Оne Соin, в която потъват 4 милиарда долара, за гнева, който е изпитвал към Ружа, и опита да прости. Признава, че се е радвал на успехите на сестра си, без да подозира как точно ги постига. Сигурен е обаче, че много от хората от обкръжението й са я използвали.

Най-кошмарните дни в живота му са 34-те месеца, които той прекарва в щатски затвор, където попада след изчезването на Ружа. Побоищата зад решетките в Америка били всекидневие, самият той е нападнат и му пукат черепа. Оцелява единствено защото по това време полицаи правят проверка на затвора и предотвратяват фатални последствия. Дълго време му е трудно да се отърве от стигмата, че е партньор на сестра си в престъпленията. Дори прави опит за самоубийство с медикамент, който приспива коне. Изненадващо обаче оцелява.

От години нито Константин, нито майка му са виждали дъщерята на Ружа Игнатова, за която се грижи съпругът й - германецът Бьорн Щрел. Детегледачката изпраща една-две снимки на момичето годишно на семейството й в България. Константин твърди, че бащата на момичето крие от нея коя е майка й.

Днес братът на Ружа Игнатова живее у нас, консултант е на международни компании, обикаля училища и спортни клубове, за да разказва на тийнейджърите, че щастието не е в бързите пари, а в образованието и спорта. Написа и книга, която кръсти "Дъното“, където разказа за живота си, внушавайки, че има място за втори шанс. Неотдавна стана баща на момиченце и твърди, че днес най-после се чувства щастлив, пише HotArena.



Статистика: