ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ружа Игнатова към брат си: Не се притеснявай, скоро ще се върна
В безпрецедентната си изповед той разказва за живота на семейството в Германия, за компанията Оne Соin, в която потъват 4 милиарда долара, за гнева, който е изпитвал към Ружа, и опита да прости. Признава, че се е радвал на успехите на сестра си, без да подозира как точно ги постига. Сигурен е обаче, че много от хората от обкръжението й са я използвали.
Най-кошмарните дни в живота му са 34-те месеца, които той прекарва в щатски затвор, където попада след изчезването на Ружа. Побоищата зад решетките в Америка били всекидневие, самият той е нападнат и му пукат черепа. Оцелява единствено защото по това време полицаи правят проверка на затвора и предотвратяват фатални последствия. Дълго време му е трудно да се отърве от стигмата, че е партньор на сестра си в престъпленията. Дори прави опит за самоубийство с медикамент, който приспива коне. Изненадващо обаче оцелява.
От години нито Константин, нито майка му са виждали дъщерята на Ружа Игнатова, за която се грижи съпругът й - германецът Бьорн Щрел. Детегледачката изпраща една-две снимки на момичето годишно на семейството й в България. Константин твърди, че бащата на момичето крие от нея коя е майка й.
Днес братът на Ружа Игнатова живее у нас, консултант е на международни компании, обикаля училища и спортни клубове, за да разказва на тийнейджърите, че щастието не е в бързите пари, а в образованието и спорта. Написа и книга, която кръсти "Дъното“, където разказа за живота си, внушавайки, че има място за втори шанс. Неотдавна стана баща на момиченце и твърди, че днес най-после се чувства щастлив, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1047
|предишна страница [ 1/175 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Деси Стоянова се завръща в bTV!
14:43 / 17.09.2025
Кои храни подпомагат щастието след 50-годишна възраст?
13:48 / 17.09.2025
Тези билки стават опасни в горещото време, не трябва да правите ч...
13:12 / 17.09.2025
От този плодов сок има немалки ползи за здравето ни
13:01 / 17.09.2025
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Павел стяга сватба
12:59 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета