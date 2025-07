С шествие изпращат Ози Озбърн

© Феновете ще могат да се сбогуват с Ози Озбърн на погребално шествие, което ще се състои в Бирмингам, предаде Пи Ей Медия и ДПА.



Градският съвет на Бирмингам обяви, че катафалката на фронтмена на "Блек Сабат“ ще обиколи града, пътувайки заедно със семейството му.



Шествието ще се проведе под съпровода на музикантите от Bostin Brass и ще спре на моста, носещ името "Блек Сабат“, който хиляди почитатели посещават, откакто хеви метъл иконата почина на 76-годишна възраст, за да поднесат цветя и да му отдадат почит.



Очаква се събитието да привлече много хора. Феновете ще се съберат, за да се сбогуват с един от създателите на хеви метъла, а семейството му ще има възможността да види спомените и цветята, поднесени от неговите почитатели на паметника.



Кметът на Бирмингам Зафар Икбал каза, че градът, в който Озбърн е отраснал, ще му даде "сбогуването, което той заслужава“.



"Ози беше повече от легенда на музиката – той беше син на Бирмингам“, продължи той.



"Неотдавна Ози получи наградата Freedom of the City и след неговото участие в концерта Back to the Beginning на стадион "Вила парк“, за града е много важно да му осигурим подобаващо, достойно изпращане преди частното погребение в семеен кръг“, добави той. "Знаем колко много значи това за феновете му“.



Градският съвет добави, че са работили със семейството на Озбърн, за да осигурят своевременно безопасно обществено събитие преди частното погребение.