SPICE Music Festival 2026 посреща още една световната звезда

© Бургас, столицата на световната музика, отново ще посрещне едни от най-големите звезди в поп музиката! Организаторите на SPICE Music Festival с вълнение обявяват новото име в програмата за 2026 г. – световната сензация LUIS FONSI, човекът, който превърна "Despacito“ в химн на цяло поколение.



Артистът, носител на GRAMMY и автор на едни от най-гледаните клипове в YouTube за последните 10 години, ще прекоси океана специално за феновете на SPICE Music Festival. С милиарди гледания в интернет и хитове, които не слизат от музикалните класации, LUIS FONSI обещава шоу, каквото Бургас още не е виждал.



Роден в Пуерто Рико, Luis Fonsi е един от най-обичаните латино артисти в света. Неговият мегахит "Despacito“ (с участието на Daddy Yankee) пренаписа правилата в музикалната индустрия, превръщайки се в най-гледаното видео в историята на YouTube. Артистът може да се похвали и с множество платинени албуми, десетки международни награди и колаборации с изпълнители като Justin Bieber, Demi Lovato, David Bisbal и Ozuna. С романтичните си балади и енергични ритми Luis Fonsi печели публиката навсякъде по света.



"SPICE Music Festival винаги е бил фестивал, който събира най-големите имена на световната сцена и ги поднася на публиката във вълнуващ формат и неповторима атмосфера. 2026 ще бъде годината, в която музиката ще звучи по-силно, по-горещо и по-неповторимо от всякога. Гответе се за много изненади!“, споделят организаторите.



Освен LUIS FONSI в програмата на SPICE Music Festival 2026 вече се включиха Thomas Anders от легендарното дуо Modern Talking, британското поп дуо Right Said Fred, шведската банда Rednex, емблематичният глас на Ace of Base – Jenny Berggren, и американският певец Dante Thomas. Всички те ще излязат на сцената с най-големите си хитове, които продължават да събират фенове по целия свят.



Запазете си датите на фестивала догодина - 7 и 8 август 2026 Морска гара – Бургас отново ще бъде сцена на най-голямото събитие в България, посветено на музиката от 90-те години до днес. SPICE Music Festival се утвърди като едно от най-очакваните музикални събития в България и региона, привличайки хиляди фенове от цял свят. През 2026 сцената в Бургас отново ще събере ритъма, енергията и емоцията на най-големите звезди.



Побързайте да запазите своето място за най-горещото музикално лято - ticketstation.bg/bg/p5470-spice-music-festival-2026



SPICE Music Festival 2026 – Бургас, пристанището на музиката.



Повече информация и билети: www.spicemusicfest.bg



SPICE Music Festival се организира от "Културно-масова дейност“ ЕООД с ексклузивната медийна подкрепа на радио ENERGY – станция номер 1 за музика от 90-те!