"Саграда Фамилия" в Барселона ще стане най-високата християнска църква в Европа

© Емблематичната базилика "Саграда Фамилия" (в превод - "Светото семейство") в Барселона ще се превърне в най-високата християнска църква в Европа с предстоящото завършване на огромната й централна кула. ​​След повече от век строителство, генералният директор Ксавиер Мартинес потвърди, че се очаква кулата да бъде завършена "в края на тази година или началото на 2026 г.", съобщава The Indepedent.



"Това е изключително важен момент в историята на Саграда Фамилия, тъй като ще достигне максималната си височина", заяви Мартинес. "Свикнали сме да виждаме небостъргачи в Съединените щати (да се издигат), но е забележително, че през XXI век строим катедрала.'



Когато внушителната Кула на Иисус Христос бъде напълно изградена, архитектурният шедьовър на Антони Гауди ще достигне височина от 172 метра - с десет метра повече от досегашния рекордьор в Европа, германската църква Улмер Мюнстер.



Първите елементи на кулата вече са поставени, а останалите ще бъдат монтирани поетапно в следващите месеци. След завършването си, тя ще бъде увенчана с кръст и ще бъде обградена от още пет кули - една, посветена на Дева Мария, и четири, малко по-ниски, символизиращи четиримата евангелисти.



Макар кулите скоро да бъдат готови, работата по фасадите и интериора на базиликата ще продължи още няколко години, обяснява ръководителят на строителния отдел Естев Кампс. Плановете са строежът да приключи в рамките на десетилетие.



През 2026 г. ще се отбележат 100 години от смъртта на Антони Гауди, който бива блъснат от трамвай. По този повод църквата подготвя поредица от събития в негова чест, посветени не само на Саграда Фамилия, но и на другите му архитектурни шедьоври в Барселона и Испания.



Папа Франциск е поканен да отслужи тържествена литургия на 10 юни - датата на смъртта на Гауди. Представители на базиликата изразиха надежда, че ще получат потвърждението от Ватикана в близките седмици.



През 2010 г. Папа Бенедикт XVI освети Саграда Фамилия и я обяви за малка базилика. Първият камък на храма е положен още през 1882 г., а самият Гауди никога не е вярвал, че ще доживее да види завършването му. Към момента на смъртта му е била завършена едва една от кулите.



Дълбоко религиозен католик, Гауди вплита в архитектурата си християнската символика и природните форми, които правят творчеството му уникално и лесно разпознаваемо.



През последните десетилетия работата по катедралата значително се ускори благодарение на приходите от туризма в страната. Миналата година Саграда Фамилия е била посетена от 4,9 милиона души, като 15% от тях са били туристи от Съединените щати. Средствата от входните такси се използват изцяло за финансирането на строителството.