Съвсем спонтанно Стойко Сакалиев и съпругата му Габриела решават да преместят дома си от София в Бургас. По същия начин – импулсивно – двамата решават и да сключат брак. Пленява ги гледката към морето и спокойствието, което градът носи.

Габриела признава, че все още се адаптира към живота в морския град след дълги години в столицата. Промяната обаче ѝ е по-лесна благодарение на Стойко. Пред “Преди обед“ споделя, че когато имаш деца, търсиш спокойствие – нещо, което намира именно в Бургас. Семейството намира време и да посещава църква веднъж седмично.

Габриела Сакалиева е квалифициран специалист по диететика и освен в собствения си кабинет, помага и при подготовката на футболистите на Черноморец Бургас, съобщава Burgas24.bg. От началото на учебната година пък бившият футболист е заместник-директор в Спортното училище в Бургас.