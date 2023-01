© Британският певец Сам Смит скандализира с новия музикален клип към парчето "I’m Not Here To Make Friends“.



В клипа Сам пристига с хеликоптер в средновековен замък, придружаван от множество танцьори с мустаци, носещи корсети, тиранти и пискюли на зърната. Видеото предизвика множество противоречиви коментари заради "свръхсексуализираните“ танци, пише "Телеграф".



Критиците обвиниха изпълнителя, че "нормализира порнографията“ в поп културата, а феновете му се обявиха в негова защита.



Възмущението стигна дотам, че в мрежите се появиха призиви на видеоклипа да бъде наложено възрастово ограничение в платформи като YouTube.