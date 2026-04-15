Днес, 15 април, своя рожден ден отбелязва британската певица и модел Саманта Фокс (Samantha Fox). Тя е родена през 1966 г. в Ууд Грийн, Северен Лондон. Тя е най-голямото дете в семейството на Джон Патрик Фокс – строител, и Карол Ан Уилкън – актриса и бивша танцьорка, съобщи Burgas24.bg.

Саманта Фокс се превръща в световна звезда през 80-те години с хитовете си "Touch Me (I Want Your Body)“, "Naughty Girls (Need Love Too)“ и "I Only Wanna Be with You“. Кариерата ѝ започва като модел, но бързо преминава към музиката, където постига значителен международен успех.

Със своята харизма и провокативен стил тя се утвърждава като една от най-разпознаваемите поп икони на своето време. През годините Фокс продължава активно да изнася концерти и да радва феновете си по целия свят.