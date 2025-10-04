Новини
Само на 21 години почина ТикТок звезда
Автор: Екип Burgas24.bg 13:56
©
ТикТок звездата Дженифър Никол Ривас, само на 21 години, беше открита мъртва в дома си в Тегусигалпа, Хондурас.

Младата инфлуенсърка и телевизионна водеща е запомнена със своята енергия, чар и страст към журналистиката. Според местни медии смъртта ѝ е настъпила вследствие на епилептичен припадък – заболяване, от което тя страдала и за което е приемала медикаменти.

Ривас имаше над 100 000 последователи в TikTok и работеше като водеща в CHTV, докато същевременно следваше журналистика. Вестта за кончината ѝ потресе фенове и колеги, които заляха профилите ѝ с послания на любов и съболезнования.

"Тя беше човек, който оставяше светлина във всяка среща,“ написаха от El Showsero TV.

Трагедията идва само месеци след друга подобна загуба – през март 16-годишният TikTok инфлуенсър Джошуа Блеклидж загина в САЩ, оставяйки над 1 милион фенове в скръб.



Статистика: