Само за един въпрос юристка използва три от жокерите си в "Стани богат"
Ники Кънчев се оказа в ролята на неволен помощник, след като участничката се "видя в чудо“ на въпрос за луксозен продукт, чието производство е водещо у нас. Възможните отговори бяха:
- Зехтин
- Черен хайвер
- Яхти
- Диаманти
Водещият се опита да подскаже на участничката, като шеговито отбеляза, че в България не се копаят диаманти. Тодорова потърси "Помощ от приятел“ в лицето на свой колега от публиката, но той не успя отговори.
Ситуацията се усложни, когато Радина реши да използва и последния си жокер "50:50“. Едва след като компютърът премахна зехтина и яхтите, тя успя да посочи верния отговор – черен хайвер. Преди това тя вече бе използвала и жокера "Помощ от водещия“.
Юристката напусна предаването със сумата от едва 300 евро. Участието ѝ се превърна в една от най-обсъжданите теми в онлайн пространството.
